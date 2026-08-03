Dynamik in der Altmarkt-Galerie: Wann kommt "Victoria's Secret"?
Dresden - In der Altmarkt-Galerie ist in der zweiten Jahreshälfte ordentlich Bewegung drin. Einige Läden ziehen aus, neue kommen hinzu. Nicht mehr übersehbar: Das Unterwäsche-Label "Victoria's Secret" kommt nach Dresden.
Seit mehreren Tagen hat das US-Unternehmen die ehemalige Görtz-Fläche im Erdgeschoss plakatiert. Auf TAG24-Nachfrage hält sich die US-Modemarke allerdings noch bedeckt.
Center-Manager Christian Polkow stellt eine Eröffnung im Herbst in Aussicht.
Klar ist allerdings: Der Wohnaccessoires-Laden "Butlers" feierte am 31. Juli seine Rückkehr in die Altmarkt-Galerie, eröffnete dort eine 200 Quadratmeter große Filiale im Untergeschoss neben REWE. Die Marke war bereits von 2011 bis 2017 im Center vertreten.
Eine weitere Filiale eröffnen wird "Harlem". Das in Dresden gegründete Label hat bereits Stores im Kaufpark sowie im Elbepark. Ab Oktober wird die Streetwear dann auf der früheren "Kenny S."-Fläche im 1. Obergeschoss zu finden sein.
Zuvor stehen im September zwei weitere Eröffnungen an. Läderrach wird voraussichtlich ab 30. September Schweizer Premium Schokolade auf der früheren Stefanel-Fläche anbieten.
Die ehemalige GameStop-Fläche im Untergeschoss wird zu GOimpulse, wo Mobilfunk- sowie Tabletzubehör verkauft wird, ebenso wie Reparaturen von Mobiltelefonen, Tablets und Smartwatches angeboten werden.
Depot ist bereits raus, Saturn folgt
Die Deko-Kette "Depot" ist mittlerweile aus dem Untergeschoss ausgezogen. Auch die Saturn-Fläche wird bald leer sein. Die Filiale wird im Laufe des Augusts schließen. "Wir sind hier seit einigen Wochen in konkreten und guten Gesprächen und optimistisch, die Fläche nachzuvermieten", so Polkow.
Weitere Eröffnungen im Laufe des Jahres: Sock Atomica im Erdgeschoss und das Reisebüro l`tur. Letztgenanntes zieht aus dem Erdgeschoss auf die frühere Studioline-Fläche im Untergeschoss.
Center-Manager Christian Polkow fasst zusammen: "Wir haben aktuell eine schöne Dynamik in der Nachvermietung und arbeiten intensiv mit unserem ECE-Vermietungsteam zusammen, um weitere attraktive und neue Konzepte von Dresden zu begeistern."
Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, TAG24