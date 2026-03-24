Brüder hauchen Rathewalder Mühle am Malerweg neues Leben ein

Zwei Brüder hauchen der Rathewalder Mühle neues Leben ein. Mit viel Einsatz wird das Areal in der Sächsischen Schweiz neu belebt.

Von Jacqueline Grünberger

Rathewalde - Entlang des idyllischen Malerweges, zwischen Vogelzwitschern und den Felsenschluchten der Sächsischen Schweiz, versteckt sich die Rathewalder Mühle. Hier am Grünbach holen die Eisold-Brüder Sebastian (50) und Fabian (46) das Areal Stück für Stück aus dem Dornröschenschlaf.

Für die Brüder Fabian (46, l.) und Sebastian Eisold (50) gibt es an der Rathewalder Mühle immer etwas zu tun. © Thomas Türpe Ihr Vater Wolfram hatte das Gelände 2001 gekauft. Eigentlich wollte der Elektro-Maschinenbauer "hier Wasserkraft errichten", erinnert sich Sebastian. Stattdessen machte er die Mühle zur Gaststätte, servierte geräucherte Forellen und seine legendäre Eierschecke, für die Wanderer sogar Umwege in Kauf nahmen. Heute ist die Gaststätte verpachtet, denn der Vater verstarb 2017. Doch für dieses Jahr haben sich die Brüder ein neues Konzept überlegt: "Die Forellen gibt's zwar noch. Dresden Lokal Die Stadt zu Fuß entdecken: Zwei Dresdner laufen alle Bahnlinien ab Doch wir wollen, dass auch die traditionelle Eierschecke unseres Vaters wieder ins Sortiment genommen wird."

In diesem Jahr feiert der Malerweg 20-jähriges Jubiläum. Von der alten Mühle aus sind Schwedenlöcher und Bastei fußläufig erreichbar. © Thomas Türpe

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Die Geschichte der Mühle reicht weit zurück

1932 hieß die "Niedere Lochmühle" noch "Jägerhaus Waldesruh" und bot 28 Gästen Platz. © Archiv Erstmals erwähnt wurde die Mühle 1589 als neu erbautes Mahlwerk. In den folgenden Jahrhunderten gab es hier zeitweise zwei Mahlmühlen und eine Schneidemühle, später eine beliebte "Kuchenschänke". Zu DDR-Zeiten diente das Areal dann als Feriendomizil des Kupplungswerks Dresden. Heute erinnert nur noch die Fachwerk-Fassade an diese Zeit. Was viele nicht sehen: Die beiden gelernten Ingenieure stemmen das Projekt neben ihrem eigentlichen Leben mit Familie und Kindern. Dresden Lokal Gewerbe, Handel, Hotel! Neues Quartier soll am Hauptbahnhof wachsen Trotzdem steht der Mittwoch bei beiden fest im Kalender. Denn dann radeln die passionierten Rennradfahrer um fünf Uhr von Tharandt los. "Das sind etwa 50 Kilometer", erklärt Sebastian. Manchmal kompliziert, denn im hauseigenen Sägewerk in Tharandt fertigen sie Möbel aus Holz selbst an. "Der Transport wird also manchmal zur Herausforderung. Dann muss doch einer mal mit dem Auto fahren, dafür darf der dann auf Rückweg mit dem Rad zurück."

Die Bauherren würden sich wünschen, dass das "Turmhäuschen" ebenfalls zu einer Ferienwohnung wird.

Die "Villa Wandersruh" ist das letzte unsanierte Haus und das nächste Groß-Bauprojekt der handwerklich begabten Eisold-Brüder. © Thomas Türpe

Mit Bio-Konzept und neuen Ideen wächst die Mühle weiter