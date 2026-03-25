Prüfung von Augustusbrücke gestartet: Schiff und Hubsteiger im Einsatz

Dresden - Die planmäßige Hauptprüfung der Augustusbrücke in Dresden ist gestartet. Am Mittwochvormittag rückte Schubschiff "DOMARIN 17" an.

Seit Mittwochvormittag nimmt ein Experte die Bögen der Augustusbrücke auf der Elbe näher unter die Lupe. © Steffen Füssel

Es dient als Standfläche für den Hubsteiger, dessen Fahrer einen Ingenieur zur Zustands-Begutachtung in die Höhe bringt. Mittels Hammer wird dabei das Bauwerk abgeklopft, um mögliche Schäden feststellen zu können.

Bis Freitag soll die handnahe Inspektion der Brückenbögen auf der Elbe andauern, wie die Stadt mitteilte. In der kommenden Woche seien dann die weiteren Bögen dran, wofür ebenfalls ein Hubsteiger genutzt werde.

"Geprüft werden die Brückenbögen aus Beton sowie die Verblendungen und Brüstungen aus Sandstein auf Risse, Abplatzungen, Fehlstellen sowie Durchfeuchtungen", heißt es.

Während der Arbeiten über dem Terrassenufer und Elberadweg werde der Verkehr "kurzzeitig" umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer seien generell nicht betroffen.