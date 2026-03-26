Großes Event im Kongresszentrum: Dresden plant den Schach-Sommer

Dresden - Dresden wird (mal wieder) zur Schachhauptstadt und feiert das königliche Spiel mit Doppeljubiläum und sommerlichem Schach-Spektakel im Kongresszentrum.

Machen Dresden zur Schach-Hauptstadt: Hans Bodach (78, Fördervereins Schach Wolfgang Uhlmann), Ingrid Lauterbach (65, Präsidentin des Deutschen Schachbundes) und OB Dirk Hilbert (54, FDP, r.). © Holm Helis

Schach wecke in ihm schöne Erinnerungen, so OB Dirk Hilbert (54, FDP). Sein Großvater brachte ihm das Spiel der Könige bei, später besuchte Hilbert auch eine Schach-AG im Pionierpalast. Seine letzte Partie (gegen ein Familienmitglied) liege aber schon ein bis zwei Jahre zurück.

150 Jahre nach Gründung des Dresdner Schachvereins 1876 und 100 Jahre nach dem Schachkongress zu Dresden 1926 werden zum Schachgipfel (16. bis 26. Juli) mit 13 Wettkämpfen über 1000 Spieler erwartet, vom Breitensportler bis zum international bekannten Großmeister.

"Alle Interessierten können live vor Ort oder im Internet dieses Mega-Event verfolgen", sagt Ingrid Lauterbach (65) vom Deutschen Schachbund.

Es werde auch ein Schachfest organisiert. "Es wird möglich sein, selbst Schach zu spielen - und sogar mal Schachboxen auszuprobieren."