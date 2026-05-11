Uhrmacher-Meisterin sucht Nachfolger, doch der lässt weiter auf sich warten

Dresden - Seit Jahrzehnten gehört ihr kleines Geschäft im Sachsen Forum fest zu Gorbitz - ein Ort, an dem die Zeit noch hörbar tickt. Christina Nowotnik (68) hat hier unzählige Uhren repariert und sich mit ihrem Handwerk einen Namen gemacht. Nach einem langen Berufsleben sucht die 68-jährige Uhrmachermeisterin nun jemanden, der ihr Lebenswerk weiterführt.

Die Uhr tickt: Uhrmachermeisterin Christina Nowotnik (68) sucht einen Nachfolger. © Petra Hornig

"Ich mache das jetzt seit einer Weile schon komplett allein", sagt sie und man spürt sofort: Hier spricht jemand, der für sein Handwerk lebt. Geboren 1959, begann ihr Weg in der DDR. In den 1970ern wurde das Handwerk stark gefördert - eine Chance, die sie nutzte.

"Ich hatte das beste Zeugnis von allen", erinnert sie sich. Nach nur einem Jahr als Gesellin wurde sie direkt zum Meisterstudium delegiert - eine Seltenheit. In einer Klasse mit 25 angehenden Meistern war Christina Nowotnik eine von nur drei Frauen.

Mit 25 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit, kurz nach der Geburt ihrer Tochter. "Seitdem bin ich durchgehend selbstständig", sagt sie.

1996 zog sie in ihr Geschäft im Sachsen Forum ein. "Ich bin hier quasi von der ersten Stunde an dabei." Seitdem kämpft sie sich durch alle Veränderungen, bleibt aber ihrer Linie treu.