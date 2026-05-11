Lufthansa-Maschine trotz Nachtflugverbots in Dresden gelandet: Ist das erlaubt?

Dresden - Trotz geltenden Nachtflugverbots ist in der Nacht auf Montag eine Maschine der Lufthansa am Dresdner Flughafen gelandet.

Die Maschine der Lufthansa (Flugnummer LH68) kam verspätet aus Frankfurt und landete gegen 0.25 Uhr in Dresden. © Screenshot/Flightradar24

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr wird der Flugbetrieb am Dresdner Flughafen zum Schutz der Nachtruhe beschränkt. Laut Betriebsgenehmigung dürfen planmäßige Starts und Landungen von Linienflügen in diesem Zeitraum nur bis 23.30 Uhr und dann erst ab 5.30 Uhr wieder erfolgen. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Ein solcher Ausnahmefall lag vor, als ein in Frankfurt (Main) gestarteter Airbus A320 gegen 0.25 Uhr in Dresden auf der Landebahn aufsetzte.

Das Passagierflugzeug war laut Daten von "Flightradar24" mit rund eineinhalb Stunden Verspätung in Frankfurt gestartet. Die geplante Ankunftszeit um 23 Uhr in Dresden konnte damit nicht mehr eingehalten werden.

Ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) erklärte gegenüber TAG24, dass es sich dabei um eine wetterbedingte Verspätung handelte.

Für besagte Maschine bestand in Dresden jedoch ein "gewisser Bedarf", so der MFAG-Sprecher weiter. Denn dasselbe Flugzeug wurde am Montagmorgen wieder benötigt, um Reisende gegen 9.30 Uhr von Dresden nach Frankfurt zu bringen.

Was es dank einer bei der Luftaufsicht eingeholten Genehmigung auch tun konnte.