Bald in Bannewitz: Fahren wie bei Mario Kart wird Realität
Bannewitz (Sachsen) - Ein Traum für Gaming-Fans wird in Bannewitz bald Realität: In der Gemeinde entsteht derzeit eine neue Freizeitattraktion namens BattleKart, die das Gefühl des Videospielklassikers "Mario Kart" aufgreift und erlebbar macht. TAG24 hat nachgehakt.
Wie Geschäftsleiter Thomas Brunner (42) im Gespräch mit TAG24 erzählt, entstand die Idee nach einem Besuch im schleswig-holsteinischen Bispingen im Frühjahr 2024. "Ich bin dort mit Freunden selbst BattleKart gefahren und wir waren alle total begeistert", erzählt Brunner. Da sei ihm klar gewesen: "So ein Erlebnis brauchen wir auch im Großraum Dresden".
Gleichzeitig habe er sich damals beruflich neu orientieren wollen. "Nach über 20 Jahren bei Coca-Cola wollte ich weniger reisen und in meiner Heimat etwas Eigenes aufbauen", so der 42-Jährige, der sich freut, seine Erfahrung nun im eigenen Unternehmen einzubringen.
Die Suche nach einem passenden Standort habe ihn schließlich nach Bannewitz, Pilotwerk 12, geführt. Die Lage in Bannewitz findet Brunner ideal. "Über die A17 erreichen wir Gäste aus Richtung Prag oder Chemnitz, und in die Dresdner Innenstadt sind es gerade mal sieben Minuten. Gleichzeitig decken wir über die B170 das gesamte Einzugsgebiet bis ins Erzgebirge ab. Also super erreichbar für den Großraum Dresden", erklärt er.
Ein toller Nebeneffekt sei die Nachbarschaft zu Timberjacks. "Das ergänzt sich perfekt - die Leute kommen erst zu uns für Action auf der Bahn und lassen den Abend danach entspannt nebenan ausklingen", so Brunner. Besonders positiv hebt er zudem den Rückhalt vor Ort hervor: "Der Bürgermeister von Bannewitz hat uns von Anfang an vollste Unterstützung signalisiert."
Auf TAG24-Anfrage verrät der Rathauschef Heiko Wersig (43), dass er selbst BattleKart in Bispingen besucht habe und davon begeistert gewesen sei. "Deshalb freue ich mich, dass wir das hier in Bannewitz etablieren können." Auch das Wirtschaftstreffen wolle er im September in der Halle abhalten.
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Gefahren wird in Elektro-Karts, und das ganz ohne Helm
Gefahren wird bei BattleKart in echten Elektro-Karts in einer Halle, deren Boden durch über 70 Beamer in eine virtuelle Umgebung verwandelt wird. Ein softwaregesteuerter Antikollisionsschutz sorgt zudem dafür, dass kein Helm benötigt wird.
"Mich hat vor allem die breite Zielgruppe überzeugt", so der 42-Jährige. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sei nahezu ausgeglichen, teilnehmen könne jeder ab 1,45 Meter Körpergröße. "Wenn man in die Gesichter der Leute schaut, die mit einem breiten Grinsen von der Bahn kommen, weiß man, dass es eine unglaublich tolle Erfahrung ist und riesig Spaß macht."
Ein Spiel dauert rund 15 Minuten, inklusive Ein- und Ausstieg. Die Preise starten bei 19,50 Euro, jedes weitere wird günstiger. "Damit sind wir im weltweiten Vergleich einer der günstigsten BattleKart-Standorte", erklärt der Geschäftsmann.
Rund um BattleKart entsteht zudem ein komplettes "Eventcenter Bannewitz", so Brunner. Dazu gehören unter anderem Schwarzlicht-Minigolf, Augmented-Reality-Darts, Arcade-Spiele sowie ein Eventraum mit Terrasse und Blick auf die Halle. Die Halle selbst umfasst rund 2650 Quadratmeter, davon etwa 2300 Quadratmeter Fahrfläche. Zudem sollen neue Arbeitsplätze entstehen. "Wir planen aktuell mit 5 Festangestellten in Voll- und Teilzeit und bis zu 8 Minijobbern", so Brunner. Aktuell sucht er noch Mitarbeiter.
Die Eröffnung ist für September geplant, das Buchungsportal soll bereits Ende Juli oder Anfang August online gehen. Schon jetzt können jedoch Geschenkgutscheine gekauft werden, um seinen Liebsten Vorfreude zu schenken.
Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: BattleKart/Thomas Brunner