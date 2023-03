"Café Solo" öffnet im Kulturpalast - Mit altem DDR-Charme

Dresden - Narva-Tischlampen und Plastik-Eisbecher - Ein Hoch auf die 70er-Jahre! Ganz in deren Look ist das neue "Café Solo" (30 Plätze) gestaltet, das Wirt René Kuhnt am 22. März im Kulturpalast eröffnet, im hinteren Teil des früheren Lokals "Palastecke".