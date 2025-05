Camondas eröffnet neue Filiale in Dresden: Das sind die Verkaufsschlager

Dresden - Die erste Adresse für Schokoladeneis ist in Dresden "Camondas". Wobei das nicht ganz korrekt ist, denn der Schokoladenhändler und Eishersteller hat mehrere Standorte: in der Schloßstraße, auf dem Neumarkt, in der Altmarkt-Galerie. Nun öffnen Alexander Lindner (43), Ivo (51) und Kerstin Schaffer (51) ihre Produktionsstätte in der Bautzner Straße 24 den Schokoladen-Gourmets - mit einem kleinen Eiscafé.