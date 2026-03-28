Carolabrücken-Steine und Muddi-Postkarten: Das sind die Renner aus 10.000 Tagen "Catapult"

Dresden - Vor genau 10.000 Tagen öffnete der Geschenke-Laden "Catapult" auf der Rothenburger Straße seine Türen. Seither hat Chef Hendrik M. Dietrich (56) viele kuriose und originelle Dinge verkauft, seit kurzem mit Julia Sasse (43) an seiner Geschäftsführer-Seite.

Hendrik M. Dietrich (56) und Julia Sasse (43) sind Spezialisten für Ausgefallenes und Originelles. © Eric Münch

"Seit November 1998 habe ich wirklich viele verrückte Dinge angeboten", lacht Dietrich. Viel beschmunzelt war seine 50 Zentimeter große Eier-Guillotine, mit der das Frühstücksei geköpft werden kann. "Gekauft haben sie leider nur drei Kunden."

Ein Renner dagegen die Postkarten mit sächsischen Sprüchen à la "Hör uff de Muddi". "Davon haben wir schon über 320.000 Stück drucken lassen."

Wie geschmiert lief auch das Geschäft mit dem Geschäft. "Wir haben Kindernachttöpfe von Ikea mit dem Wort 'Geschäftsführer' bedrucken lassen. Die wurden uns aus den Händen gerissen.

Als es bei Ikea in Dresden keine Töpfe mehr gab, sind wir nach Chemnitz gefahren und haben den Lagerbestand von rund 150 Nachttöpfen aufgekauft", erinnert sich Dietrich.