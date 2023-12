Nach sechs Jahren: Chef-Wechsel im Hafencity-Hotel!

Hoteldirektor Florian Stühmer (47) verabschiedet sich nach sechs Jahren aus Dresden. © Sebastian Schultz

Nach sechs Jahren in Dresden verabschiedet er sich aus dem Arcotel Hafencity.

"Meine Reise geht weiter in meine Heimatstadt Hannover, in der ich ein neues Hotelprojekt übernehme", so Stühmer.

"Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ein paar bleibende Spuren in Dresden zu hinterlassen."

Hat geklappt: Er hat die coolen Iglus nach Dresden geholt, in denen Gäste mitten im Winter auf kuscheligen Fellen und an romantisch gedeckter Tafel im Freien schmausen können.