Dampfer-Touren für Nostalgiker und Interessierte: Weiße Flotte lädt zur Zeitreise

Dresden - Im Jubiläumsjahr zum 190. Geburtstag der Sächsischen Dampfschifffahrt schlägt die Weiße Flotte mit Ideen und frischen Formaten Wellen. Dazu gehören auch die brandneuen "Zeitreise"-Fahrten auf dem Salonschiff "August der Starke". TAG24 war bei der "Jungfernfahrt" mit an Bord.

Das Salonschiff "August der Starke" lädt zu "Zeitreisen" ein. © Thomas Türpe

Punkt 18 Uhr legt das Salonschiff zur dreistündigen Fahrt am Terrassenufer ab. 120 Passagiere sind an Bord - vom Technikfan bis zu Familien.

"Unsere Gäste sollen sich auf dem Schiff bewegen und interessante Geschichten entdecken", so Geschäftsführerin Astrid Rockel.

Zum Beispiel am Elbe-Zeitstrahl, der sich auf der Glasfront über zwei Decks schlängelt und via QR-Codes spannende Geschichten und Episoden erlebbar macht.

Noch unterhaltsamer sind die Geschichten der Talkrunde, moderiert von Dirk Ebersbach, der die Schifffahrt musikalisch am Piano begleitet. Seine Premieren-Gäste: Historiker Fritz Heinrich und Binnenschiffer-Azubi Leonie Kreher.

Egal ob es sich um die Verschiffung verstorbener Wettiner im Katafalk von Pillnitz nach Dresden, den Luxusumbau der "Habsburg" für Kaiser Franz Joseph oder um den Lehrlingsalltag in einem bis dato etablierten "Männerberuf" handelt - der Talk ist so unterhaltsam, dass nur wenige Passagiere bemerken, wie das Salonschiff hinter Pillnitz zur Rückfahrt dreht.