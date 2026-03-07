In der "Huschhalle" herrscht wieder Ruhe - jedenfalls fast

Dresden - Tumulte, Kabale und Liebe: Seit anderthalb Jahren hat die "Huschhalle" einen neuen, streng geheimen Besitzer . Doch das Gesicht hinter der Bar ist ein vertrautes: Anja Rohde (42), Frau des Ex-Inhabers Falk Rohde (67), ist die neue Geschäftsführerin - und froh, dass der Spuk der gescheiterten Übernahmeversuche vorbei ist.

Die Huschhalle an der Weißeritz ist Kult. © Eric Münch

"Die Leute lieben ihre Huschhalle", sagt der neue Besitzer K. (50). Im Oktober 2024 hatte er den 1954 als Wartehalle erbauten Chantré-Tempel zwischen Tharandter Straße und Weißeritz übernommen. Noch hat er einen Arbeitgeber, der ihm verbietet, über den Erwerb zu sprechen. Wohl auch, weil seitdem einige Skandale dazukamen.

Der erste eingestellte Pächter, Anjas Schwager, "leider", ließ das Suff-Mekka verkommen, sagt sie. Der Polizeicomputer sei voll mit Beweisen.

"Dynamo-Daniel zum Beispiel haben 'se das Knie zertrümmert!" Dem Stammkunden wären "Ausländer" ins Knie gesprungen, obwohl er "gar nichts gemacht hatte". Ein zweiter Nachpächter, "ein Türke", baute einen Dönerimbiss ein - und mauserte die Huschhalle zum Drogenumschlagplatz.

"Der hat Jugendliche reingelassen, hier wurde gedealt. Abends hat man sich gar nicht mehr reingetraut", so Anja, die selbst seit Dekaden Stammkundin ist.