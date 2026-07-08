In fünf Monaten ist wieder Advent! Bei Emil Reimann wird schon jetzt Christstollen gebacken

Dresden - Dresdner Christstollen backen im Hochsommer? Aber sicher! Bei der Traditionsbäckerei Emil Reimann machen sich die ersten Stollen dieser Tage sogar schon auf den Weg nach Japan oder in die USA.

Ungewohnter Anblick im Sommer. Aber jetzt ist bei "Emil Reimann" tatsächlich schon Stollen-Zeit. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Während zuletzt viele den Sommer genossen, gehen die ersten Stollen in den Export. "Sie werden seit wenigen Tagen über unser Lager in Kühlcontainer verladen, verplombt und anschließend über den Hamburger Hafen verschifft", sagt die Qualitätsbeauftragte Nadine Sorkalla.

Grund: Per Schiff dauert es rund sechs Wochen, bis die Ware in Übersee ankommt. "Vor allem in Japan sind unsere Stollen sehr beliebt."

Regelrechte Renner im Land des Lächelns sind weihnachtliche Blechdosen - "je festlicher und kitschiger, desto beliebter". Auch in die USA, die Schweiz oder nach Osteuropa wird verschickt.

Begonnen hat die Produktion bereits um den 1. April. "Wenn die Bäcker morgens um 3 anfangen, müssen sie den fertigen Teig nur noch aufarbeiten", erklärt Produktionsleiter Maik Bär (46).