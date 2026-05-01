Der Ärger geht weiter: DVB-Bürgerbegehren im Stadtrat erneut abgeschmettert

Dresden - Schon wieder ist das DVB-Bürgerbegehren im Stadtrat abgeschmettert worden. CDU, Team Zastrow, FDP/Freie Bürger und AfD verhindern damit den Bürgerentscheid.

OB Hilbert (54, FDP) war klar gegen das DVB-Bürgerbegehren. © Eric Münch

Vorigen Sommer hatten über 40.000 Dresdner ihre Unterschrift unter das Bürgerbegehren gesetzt. Ziel: ein Bürgerentscheid über den Erhalt des DVB-Angebots auf dem Niveau von 2024.

Im Dezember dann hatte OB Hilbert dem Stadtrat empfohlen, das Begehren wegen mangelnder Kostendeckung als "unzulässig" abzulehnen. Eine Mehrheit aus CDU, Team Zastrow, FDP/Freie Bürger und AfD folgte ihm.

In der vorigen Stadtratssitzung kam das Begehren trotzdem noch mal auf die Tagesordnung, weil die Linken Widerspruch eingelegt hatten.

"Sie von der AfD und Sie von der CDU, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie den Menschen einen Bürgerentscheid stehlen könnten und wir Ihnen das durchgehen lassen", fauchte Linken-Fraktionschef André Schollbach (47).