Der Elberadweg funkelt jetzt: Warum einige Dresdner das gar nicht mögen

Dresden - Was glitzert und funkelt denn da so? An der Saloppe wartet auf Radler jetzt ein besonderes Highlight. In Richtung Blaues Wunder hat der Elberadweg einen neuen Belag bekommen, der unter anderem aus recyceltem Glas und alten Autospiegeln besteht. Das mag allerdings nicht jeder.

Bei der Stadt ist man indes entspannt. Bislang habe man noch keine Beschwerden von Bürgern erhalten, teilte eine Sprecherin auf TAG24-Anfrage mit. Dementsprechend sehe man auch keinen Handlungsbedarf, am neu gemachten Elberadweg etwas zu verändern.

Kritiker werden sich also wohl oder übel an den besonderen Belag gewöhnen müssen, der seit 2020 schon auf zwei kleineren Abschnitten getestet wurde. So funkelt es beispielsweise schon einige Zeit am Sachsenplatz - ganz in der Nähe des Landgerichts.

Übrigens: Scharfe kannten hat der Belag nicht, er kann also "wie gewöhnliche Gesteinskörnungen berührt werden", so das Straßen- und Tiefbauamt.