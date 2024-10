Der Herbst erLAUBt sich was - doch wohin mit all den Blättern?

Dresden - Gelb, Rot, Orange: Im Oktober hüllt sich das Gros der etwa 100.000 Dresdner Bäume in ein strahlendes Herbstkleid. Die ersten Blätter fallen in diesen Tagen auch schon vor Haustüren, auf Bürgersteige und den Asphalt. Das ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern birgt auch Gefahren.

Hat derzeit viel zu tun: Nick Seemel (21) arbeitet als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Wertstoffhof Reick. © Steffen Füssel

So erinnert das Rathaus betroffene Anlieger an ihre Verpflichtung, das Laub auf angrenzenden Straßen, Wegen und Plätzen "zeitnah zu entfernen", wie es in einer Mitteilung heißt.

Denn die nassen Blätter von Linde, Ahorn und Co. können zur Rutschfalle werden: Sie machen Gehwege glatt und verstopfen Gullys, wodurch das Regenwasser nicht mehr abfließt und sich in Pfützen staut.



Das Laub soll jedoch nicht einfach an den Straßen- oder Wegesrand gekehrt, sondern muss entsorgt werden. Grundstückseigentümer können die Haufen kostenlos bei allen städtischen Wertstoffhöfen und Grünabfall-Annahmestellen abgeben.