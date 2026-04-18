Deshalb schuften Bauarbeiter am Verkehrsmuseum

Dresden - Ein blaues Banner mit der Aufschrift "Heute geöffnet" hängt an den Treppen des Verkehrsmuseums am Dresdner Neumarkt. Darunter sind Bagger im Einsatz. Bei laufendem Betrieb wird das Foyer komplett erneuert.

Der Eingang am Neumarkt ist geschlossen. Zugang ins Museum ist bis November über den historischen Stallhof möglich. © Ove Landgraf

"Die Wände, die den Eingangsbereich von den Ausstellungen zur Geschichte des Straßen- und Schienenverkehrs trennen, werden vollständig verglast", erklärt Museumssprecher Manuel Halbauer (52).

Dadurch können Gäste in Zukunft bereits auf den ersten Blick erkennen, was sie in den Ausstellungen erwartet. Zudem werde durch die geplante Verglasung auch "die historische Architektur als Säulenhalle wieder sichtbar gemacht".

Ergänzt wird das Foyer durch neue Sitzmöglichkeiten, eine neue Beleuchtung und verbesserten Schallschutz.