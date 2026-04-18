Deshalb schuften Bauarbeiter am Verkehrsmuseum

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Das Foyer des Verkehrsmuseums am Dresdner Neumarkt wird bei laufendem Betrieb komplett erneuert.

Von Jakob Anders

Dresden - Ein blaues Banner mit der Aufschrift "Heute geöffnet" hängt an den Treppen des Verkehrsmuseums am Dresdner Neumarkt. Darunter sind Bagger im Einsatz. Bei laufendem Betrieb wird das Foyer komplett erneuert.

Der Eingang am Neumarkt ist geschlossen. Zugang ins Museum ist bis November über den historischen Stallhof möglich.
Der Eingang am Neumarkt ist geschlossen. Zugang ins Museum ist bis November über den historischen Stallhof möglich.  © Ove Landgraf

"Die Wände, die den Eingangsbereich von den Ausstellungen zur Geschichte des Straßen- und Schienenverkehrs trennen, werden vollständig verglast", erklärt Museumssprecher Manuel Halbauer (52).

Dadurch können Gäste in Zukunft bereits auf den ersten Blick erkennen, was sie in den Ausstellungen erwartet. Zudem werde durch die geplante Verglasung auch "die historische Architektur als Säulenhalle wieder sichtbar gemacht".

Ergänzt wird das Foyer durch neue Sitzmöglichkeiten, eine neue Beleuchtung und verbesserten Schallschutz.

Die Baggerarbeiten am Verkehrsmuseum sind dieser Tage in vollem Gange.
Die Baggerarbeiten am Verkehrsmuseum sind dieser Tage in vollem Gange.  © Ove Landgraf
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Die Ausstellungen sind bis zum Abschluss der Bauarbeiten (November) uneingeschränkt geöffnet. Der Zugang zum Museum erfolgt bis dahin über den historischen Stallhof.

Titelfoto: Ove Landgraf

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