 1.453

Deutliche Spuren nach Frost-Tau-Wetter: Dresdens Straßen sind ein Flickenteppich

Tiefe Schlaglöcher, lange Risse: Wer auf Dresdens Straßen unterwegs ist, muss aktuell besonders auf Fahrbahnschäden achten.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Tiefe Schlaglöcher, lange Risse: Wer auf Dresdens Straßen unterwegs ist, muss aktuell besonders auf Fahrbahnschäden achten. Schuld daran ist der vergangene Winter. Städtische Kräfte haben bereits mit dem Flicken begonnen.

Reparatur-Arbeiten laufen bereits: Nach dem Winter sind die Schäden deutlich sichtbar. (Archivbild)
Reparatur-Arbeiten laufen bereits: Nach dem Winter sind die Schäden deutlich sichtbar. (Archivbild)  © picture alliance/dpa

Die vergangenen Wintermonate hinterließen mit häufigen Frost-Tau-Wechseln deutliche Spuren und sorgten im gesamten Stadtgebiet für "eine überdurchschnittlich hohe Schadensbilanz", wie ein Stadtsprecher mitteilt. "Betroffen sind vor allem Straßen mit Asphaltdecke, deren Aufbau überaltert ist und deren Fahrbahn bereits zuvor Schäden aufwies."

Städtische Arbeiter sind bereits auf den Rumpelpisten unterwegs, beseitigen Schlaglöcher. "Dafür wird vor allem Heißasphalt eingesetzt. Einzelne, prekäre Schlaglöcher werden kurzfristig mit Kaltmischgut verfüllt", erklärt der Sprecher.

Die Arbeiten erfolgen nach Dringlichkeit: Zuerst sind wichtige Hauptstraßen und ÖPNV-Routen dran. Dafür muss auch das Wetter mitspielen: Für fachgerechte Reparaturen muss es trocken und deutlich über 0 Grad bleiben.

Dresden: Hilbert schenkt Dresdens erster Feuerwehrchefin eine Münze
Dresden Lokal Hilbert schenkt Dresdens erster Feuerwehrchefin eine Münze

Die Arbeiten werden noch mindestens bis Monatsende dauern. Das Rathaus bittet Autofahrer und Co., auf die Mitarbeiter zu achten, die im laufenden Verkehr werkeln.

Auch auf der Pfotenhauerstraße in der Johannstadt bröckelt der Asphalt weg.
Auch auf der Pfotenhauerstraße in der Johannstadt bröckelt der Asphalt weg.  © Eric Münch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Vier Messstellen im Asphalt geplant

Zustand des Asphalts erfassen: Die erste Messstelle wurde vor der Stadtgrenze zu Freital auf der Tharandter Straße installiert.
Zustand des Asphalts erfassen: Die erste Messstelle wurde vor der Stadtgrenze zu Freital auf der Tharandter Straße installiert.  © Eric Münch

Um die Straßenflickerei künftig zu verbessern, testet die Stadt im Rahmen des Modellprojekts Smart City jetzt eine Art "Gesundheitsmesser" im Asphalt: Dabei werden Sensoren in die Straße eingebaut, die Daten sammeln.

Erfasst werden etwa das Gewicht der Fahrzeuge sowie die Temperatur im Belag.

So lässt sich beobachten, wie sich Belastung, Hitze und Kälte im Jahresverlauf auswirken.

Dresden: Anwohner-Ärger wegen vermülltem Altkleider-Container: Das sagt der Betreiber dazu
Dresden Lokal Anwohner-Ärger wegen vermülltem Altkleider-Container: Das sagt der Betreiber dazu

Das soll beim Erkennen helfen, welche Straßen wann und wie ertüchtigt werden müssen, um sie langfristig zu erhalten.

Dabei wurden Sensoren in die Straße integriert.
Dabei wurden Sensoren in die Straße integriert.  © Stadt Dresden

Die erste Messstelle wurde im Dezember vor der Stadtgrenze zu Freital in der Tharandter Straße installiert. Eine weitere entsteht gerade an der Dohnaer Straße, insgesamt sind vier Messstellen geplant.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: