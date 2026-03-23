Deutliche Spuren nach Frost-Tau-Wetter: Dresdens Straßen sind ein Flickenteppich

Dresden - Tiefe Schlaglöcher, lange Risse: Wer auf Dresdens Straßen unterwegs ist, muss aktuell besonders auf Fahrbahnschäden achten. Schuld daran ist der vergangene Winter. Städtische Kräfte haben bereits mit dem Flicken begonnen.

Reparatur-Arbeiten laufen bereits: Nach dem Winter sind die Schäden deutlich sichtbar. (Archivbild) © picture alliance/dpa

Die vergangenen Wintermonate hinterließen mit häufigen Frost-Tau-Wechseln deutliche Spuren und sorgten im gesamten Stadtgebiet für "eine überdurchschnittlich hohe Schadensbilanz", wie ein Stadtsprecher mitteilt. "Betroffen sind vor allem Straßen mit Asphaltdecke, deren Aufbau überaltert ist und deren Fahrbahn bereits zuvor Schäden aufwies."

Städtische Arbeiter sind bereits auf den Rumpelpisten unterwegs, beseitigen Schlaglöcher. "Dafür wird vor allem Heißasphalt eingesetzt. Einzelne, prekäre Schlaglöcher werden kurzfristig mit Kaltmischgut verfüllt", erklärt der Sprecher.

Die Arbeiten erfolgen nach Dringlichkeit: Zuerst sind wichtige Hauptstraßen und ÖPNV-Routen dran. Dafür muss auch das Wetter mitspielen: Für fachgerechte Reparaturen muss es trocken und deutlich über 0 Grad bleiben.

Die Arbeiten werden noch mindestens bis Monatsende dauern. Das Rathaus bittet Autofahrer und Co., auf die Mitarbeiter zu achten, die im laufenden Verkehr werkeln.