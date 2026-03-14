Kaufland im ODC noch monatelang dicht! Crêpes-Mann trotzt leerem Einkaufscenter

Seit dem Unfall in der Kaufland-Filiale steht im ODC in Dresden-Strehlen fast alles still. Nur Olivier Ndahunga hält mit seinen "Swalty Crepes" dagegen.

Von Niklas Perband

Dresden - Seit Anfang Februar steht im Otto-Dix-Center (ODC) in Strehlen alles still - fast alles! Denn auch wenn um ihn herum tote Hose herrscht: Crêpes-Verkäufer Olivier Ndahunga (40) hält die Pforten seines Imbisses weiterhin geöffnet. Erst vor wenigen Monaten hatte er im ODC eigenhändig seinen Stand aufgebaut, dann machte ihm der Unfall in der Kaufland-Filiale einen Strich durch die Rechnung.

Olivier Ndahunga (40) eröffnete seinen Crêpes-Imbiss im August 2025, steht plötzlich als "letzter Mann" im ODC. © Marvin Daunigt Am 9. März brach plötzlich auf dem Fahrsteig in dem zweistöckigen Supermarkt ein Metallsegment weg - eine Kundin stürzte in die Konstruktion hinein! Das Geschäft muss monatelang schließen. Ein herber Rückschlag für das ODC und insbesondere für Ndahunga. Im vergangenen August hatte der gebürtige Ruander seinen "Swalty Crepes"-Imbiss mitten in dem Center errichtet. Das Geschäft lief zwar schleppend an, aber es reichte, um über die Runden zu kommen, wie er im Gespräch mit TAG24 verrät. Doch ohne das Kaufland fehlt ihm nun die Laufkundschaft. Fast alle anderen Läden im ODC - unter anderem die Bäckerei Sternenbäck, das Döner-Lokal und der Presseshop - haben vorübergehend ebenfalls geschlossen. Denn das Einkaufscenter muss noch eine ganze Weile ohne den Kundenmagneten Kaufland auskommen. Dresden Lokal Nach Evakuierung und stundenlangem Bangen: Um 15.10 Uhr atmete Dresden auf "Bis mindestens Ende Mai" bleibt die Filiale im Otto-Dix-Center geschlossen! "Nach eingehenden Untersuchungen und konstruktiven Gesprächen hat der Vermieter entschieden, die Rollsteigen innerhalb der Kauflandfläche umfassend zu sanieren", erklärt das Unternehmen gegenüber TAG24.

Das Otto-Dix-Center (ODC) in Strehlen. © Stefan Häßler

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Seit Anfang Februar sind hier fast alle Schotten dicht. © Marvin Daunigt

"Swalty Crepes" im ODC: Olivier Ndahunga will "kommunizieren, ohne zu sprechen"

Von Montag bis Samstag steht Ndahunga täglich zwischen 10 und 18 Uhr in seinem Imbiss. © Marvin Daunigt Bitter für Ndahunga! Er hatte lange nach einem geeigneten Standort in Dresden gesucht, an dem er seine "swalty" ("sweet" and salty", also süßen und salzigen) Crêpes an die Kunden bringen kann. Der 40-Jährige, der nur gebrochen Deutsch spricht, betont, dass er dem Staat nicht auf der Tasche liegen wollte. Da die Mieten in der Dresdner Innenstadt für ihn nicht bezahlbar waren, entschied er sich schließlich für das ODC. Dort will er mithilfe seiner ausgefallenen Crêpes-Optionen "kommunizieren, ohne zu sprechen". Trotz der schwierigen Situation ist er weiterhin von seinem Konzept überzeugt. Neben klassischen Crêpes mit allerlei süßen Leckereien obendrauf stehen auch herzhafte Varianten wie ein "Rindfleisch-Wrap-Crêpe-Burger" auf der Karte. Dresden Lokal Jubel an der TU Dresden: Das steckt dahinter Außerdem verkauft Ndahunga Eis, Hotdogs, Kaffee und Bubble Tea - alles zu sehr erschwinglichen Preisen.

Die süßen Crêpes kosten nur drei bzw. vier Euro. © Marvin Daunigt

Dresdner lieben Crêpes mit Hähnchen