Kaufland im ODC noch monatelang dicht! Crêpes-Mann trotzt leerem Einkaufscenter
Dresden - Seit Anfang Februar steht im Otto-Dix-Center (ODC) in Strehlen alles still - fast alles! Denn auch wenn um ihn herum tote Hose herrscht: Crêpes-Verkäufer Olivier Ndahunga (40) hält die Pforten seines Imbisses weiterhin geöffnet. Erst vor wenigen Monaten hatte er im ODC eigenhändig seinen Stand aufgebaut, dann machte ihm der Unfall in der Kaufland-Filiale einen Strich durch die Rechnung.
Am 9. März brach plötzlich auf dem Fahrsteig in dem zweistöckigen Supermarkt ein Metallsegment weg - eine Kundin stürzte in die Konstruktion hinein! Das Geschäft muss monatelang schließen.
Ein herber Rückschlag für das ODC und insbesondere für Ndahunga. Im vergangenen August hatte der gebürtige Ruander seinen "Swalty Crepes"-Imbiss mitten in dem Center errichtet. Das Geschäft lief zwar schleppend an, aber es reichte, um über die Runden zu kommen, wie er im Gespräch mit TAG24 verrät.
Doch ohne das Kaufland fehlt ihm nun die Laufkundschaft. Fast alle anderen Läden im ODC - unter anderem die Bäckerei Sternenbäck, das Döner-Lokal und der Presseshop - haben vorübergehend ebenfalls geschlossen. Denn das Einkaufscenter muss noch eine ganze Weile ohne den Kundenmagneten Kaufland auskommen.
"Bis mindestens Ende Mai" bleibt die Filiale im Otto-Dix-Center geschlossen! "Nach eingehenden Untersuchungen und konstruktiven Gesprächen hat der Vermieter entschieden, die Rollsteigen innerhalb der Kauflandfläche umfassend zu sanieren", erklärt das Unternehmen gegenüber TAG24.
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"Swalty Crepes" im ODC: Olivier Ndahunga will "kommunizieren, ohne zu sprechen"
Bitter für Ndahunga! Er hatte lange nach einem geeigneten Standort in Dresden gesucht, an dem er seine "swalty" ("sweet" and salty", also süßen und salzigen) Crêpes an die Kunden bringen kann.
Der 40-Jährige, der nur gebrochen Deutsch spricht, betont, dass er dem Staat nicht auf der Tasche liegen wollte. Da die Mieten in der Dresdner Innenstadt für ihn nicht bezahlbar waren, entschied er sich schließlich für das ODC. Dort will er mithilfe seiner ausgefallenen Crêpes-Optionen "kommunizieren, ohne zu sprechen".
Trotz der schwierigen Situation ist er weiterhin von seinem Konzept überzeugt. Neben klassischen Crêpes mit allerlei süßen Leckereien obendrauf stehen auch herzhafte Varianten wie ein "Rindfleisch-Wrap-Crêpe-Burger" auf der Karte.
Außerdem verkauft Ndahunga Eis, Hotdogs, Kaffee und Bubble Tea - alles zu sehr erschwinglichen Preisen.
Dresdner lieben Crêpes mit Hähnchen
Alle Speisen bereite der 40-Jährige täglich frisch vor, seine Kunden seien sehr zufrieden mit den XXL-Crêpes, schwört der Ruander, der lange in Belgien lebte und mittlerweile seit knapp zwei Jahren in Deutschland zu Hause ist. Besonders die Option mit Hähnchen käme bei den Dresdnern gut an.
Kundin Elke Listner fühlt mit dem Imbiss-Besitzer. "Eigentlich müsste das viel schneller gehen mit dem Kaufland." Barrierefreie Optionen würde es in der Umgebung nicht viele geben, weswegen die Seniorin und ihre Begleitung sich sehr freuen, dass wenigstens "Swalty Crepes" aktuell geöffnet hat.
Das Fazit zu ihrem herzhaften Crêpe: "Schmeckt prima, kann man sehr gut essen." Das kann TAG24 nur bestätigen.
Titelfoto: Montage: Marvin Daunigt, Stefan Häßler