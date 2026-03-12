 1.197

Jubel an der TU Dresden: Das steckt dahinter

Bund und Länder haben entschieden, dass die Uni auch in Zukunft von einer entscheidenden Sache profitieren wird.

Von Benjamin Schön

Dresden - Großer Jubel an der TU Dresden. Die Universität darf ihren Exzellenz-Status behalten. Bund und Länder haben entschieden, dass die Uni auch in Zukunft im Rahmen der Exzellenzstrategie weiter gefördert wird.

Große Freude: TU-Rektorin Ursula Staudinger (66) blickt mit voller Freude und Hoffnung in die Zukunft.  © Norbert Neumann

Damit bleibt Dresden weiterhin Teil der Gruppe der zehn deutschen Spitzenuniversitäten, die für ihre herausragende Forschung zusätzliche Millionenförderung erhalten.

Die Förderung gilt ab 1. Januar 2027 für weitere sieben Jahre. Für die TU ist das ein wichtiges Signal.

Denn der Titel, den die Uni seit 2012 besitzt, gilt als eine der höchsten Auszeichnungen für Hochschulen in Deutschland.

"Wir bedanken uns herzlich bei allen, die auf unsere Spitzenforschung setzen und wir freuen uns auf die nächsten sieben Jahre Exzellenz", so TU-Rektorin Ursula Staudinger (66).

Mit der Entscheidung bleibt Dresden ein zentraler Forschungsstandort in Deutschland.

Die Förderung soll vor allem helfen, internationale Spitzenforschung anzuziehen und langfristig auszubauen.

