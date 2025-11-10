Die "Enterprise" lässt grüßen: TU Dresden erforscht das "Beamen"

Dresden - Beamen? Kennen wir vom "Raumschiff Enterprise": Scotty drückt auf einen Knopf - und schon steht Captain Kirk an einem anderen Ort. Klingt nach Science-Fiction? In Dresden wird das plötzlich Realität. An der TU Dresden forschen Physiker daran, Dinge von A nach B zu teleportieren.

Prof. Jürgen Czarske (62, r.) und Dr. Stefan Krause (41) mit dem Versuchsaufbau. © Ove Landgraf

"Das Magische dahinter ist, dass es eine neue Welt ist. Wir betreiben hier die Physik des Lebens", sagt Prof. Jürgen Czarske (62), Leiter des Kompetenzzentrums "BIOLAS".

Der Aufbau klingt tatsächlich wie Zauberei, ist aber reine Physik: "Ein Laserstrahl trifft auf einen kleinen Kristall, der gerade mal einen Millimeter groß ist. Dieser Kristall teilt den Strahl in zwei neue Strahlen", beschreibt Dr. Stefan Krause (41), wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU.

Strahl Nummer eins ist für uns sichtbar und landet auf einer ganz normalen Kamera. Strahl Nummer zwei ist unsichtbar, hat eine andere Wellenlänge und kann tief in Gewebe, also zum Beispiel menschliche Haut, eindringen.

Das Besondere: Beide Strahlen sind "verschränkt" - wie siamesische Zwillinge. Was mit dem einen passiert, beeinflusst sofort den anderen, auch wenn sie getrennte Wege gehen.