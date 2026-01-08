Großer Garten wird freigeschnitten

Dresden - Seit Oktober immer wieder gesperrte Wege im Großen Garten - doch jetzt gibt es Licht am Ende der Allee. Ab dem Frühjahr sollen viele Absperrungen wieder verschwinden, wenn auch nicht alle. Grund für die Hoffnung: zusätzliche Mittel vom Land und Arbeiten im Rekordtempo.

Christian Striefler (63, l.) und Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) zeigen sich zufrieden. © Thomas Türpe

Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) nennt den Einsatz ein persönliches Anliegen: "Der Große Garten ist ein städtebauliches Kleinod, mit dem sich Dresdner und Gäste identifizieren. Gesperrte Wege sind ein echtes Problem – deshalb ist das sehr gut investiertes Geld."

400.000 Euro stellt der Freistaat zur Verfügung, weitere 400.000 kommen von der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG).

Der Hintergrund bleibt ernst. Aus Sicherheitsgründen waren zuletzt zwölf bis 13 Wege gesperrt, allein 2025 wurden 425 Bäume gefällt.

SBG-Chef Dr. Christian Striefler (63) sagt: "Die Zahl der Fällungen steigt seit Jahren. Jeder der rund 15.000 Bäume wird jährlich kontrolliert - das ist eine enorme Aufgabe."

Mehr als 3000 Maßnahmen stehen pro Jahr an, Tendenz steigend. Denn die Bäume im Großen Garten werden immer älter. Auch deshalb können weitere Sperrungen nicht ausgeschlossen werden.