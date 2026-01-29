Nach Cyberangriff: SKD-Homepage wieder arbeitsfähig

Nach einem Hackerangriff ist die Webseite der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wieder erreichbar.

Von Guido Glaner

Zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört unter anderem das Grüne Gewölbe. (Archivfoto)
Zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört unter anderem das Grüne Gewölbe. (Archivfoto)  © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Webportal des Museumsverbundes stehe bis auf wenige Funktionen wieder zur Verfügung, teilte das Kulturministerium mit.

Weiterhin sei nur Barzahlung möglich und auch an der Wiederherstellung des Onlineshops werde gearbeitet.

Durch einen Cyberangriff war das System vergangene Woche lahmgelegt worden. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Sachsen unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.

Die SKD sind ein Verbund von 15 Museen. Dazu gehören das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss, die Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger sowie die Galerie Neue Meister im Albertinum.

