Nach Cyberangriff: SKD-Homepage wieder arbeitsfähig

Dresden - Nach einem Hackerangriff ist die Webseite der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wieder erreichbar.

Zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört unter anderem das Grüne Gewölbe. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Webportal des Museumsverbundes stehe bis auf wenige Funktionen wieder zur Verfügung, teilte das Kulturministerium mit.

Weiterhin sei nur Barzahlung möglich und auch an der Wiederherstellung des Onlineshops werde gearbeitet.

Durch einen Cyberangriff war das System vergangene Woche lahmgelegt worden. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Sachsen unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.

