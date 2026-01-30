Zum Valentinstag: Im Supermarkt die große Liebe finden

Dresden - Beim Blind Date am Valentinstag die große Liebe finden - es könnte klappen. Die Mitkoch-Show von Sachsen Fernsehen, Gastro-Profi Gerd Kastenmeier (56), das Küchenzentrum von Dirk Hähnchen (57) und der Rewe-Markt von Stefan Köckeritz (45) suchen Singles, die sich verlieben wollen.

Küchen-Unternehmer Dirk Hähnchen (57, v.l.), Gastro-Profi Gerd Kastenmeier (56), Marktleiter Stefan Köckeritz (45) und TV-Moderatorin Sophia Matthes (43) hoffen, dass sich der Herzbriefkasten mit Single-Bewerbungen füllt. © Norbert Neumann

Mitmachen kann jeder, der eine Bewerbung in die Herz-Briefkästen im Küchenzentrum und im Leubener Rewe-Markt einwirft oder sich online unter www.sachsen-fernsehen.de/valentin bewirbt.

Unter allen Singles werden zwei ausgesucht, die am 14. Februar im Restaurant "Kastenmeiers" ein köstliches Valentinsmenü (für 79 Euro/Person auch buchbar) samt Weinbegleitung genießen können.

Als Trostpreise winken außerdem drei 100-Euro-Gutscheine für Rewe und drei Kochtopf-Sets.