Die Striezeltanne des Sommers: Maibaum wacht wieder über dem Altmarkt

Dresden - Der Frühling hat sein Zeichen! Zur Eröffnung des Frühlingsmarktes auf dem Dresdner Altmarkt bestaunten zahlreiche Besucher das traditionelle Maibaumaufstellen.

Die Zimmererinnung hievte den Maibaum hoch. © Eric Münch

Mitglieder der Zimmererinnung hievten den bunt geschmückten Baum in die Höhe. Anschließend begeisterte das Folklore-Tanzensemble "Thea Maass" der TU Dresden die Zuschauer in farbenfrohen Kleidern.

Besonders erfreut zeigte sich Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) zur Eröffnung des Frühlingsmarktes mit Fassbieranstich über insgesamt zwölf Nachwuchsunternehmen, die in den beiden Newcomerhütten "ihre innovativen Produkte kostenfrei anbieten dürfen".

Der Frühjahrsmarkt öffnet bis 17. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr, samstags bis 20 Uhr.