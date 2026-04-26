Die Striezeltanne des Sommers: Maibaum wacht wieder über dem Altmarkt

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Der Frühling hat sein Zeichen! Zur Eröffnung des Frühlingsmarktes auf dem Dresdner Altmarkt bestaunten zahlreiche Besucher das traditionelle Maibaumaufstellen.

Von Jakob Anders

Dresden - Der Frühling hat sein Zeichen! Zur Eröffnung des Frühlingsmarktes auf dem Dresdner Altmarkt bestaunten zahlreiche Besucher das traditionelle Maibaumaufstellen.

Die Zimmererinnung hievte den Maibaum hoch.
Die Zimmererinnung hievte den Maibaum hoch.  © Eric Münch

Mitglieder der Zimmererinnung hievten den bunt geschmückten Baum in die Höhe. Anschließend begeisterte das Folklore-Tanzensemble "Thea Maass" der TU Dresden die Zuschauer in farbenfrohen Kleidern.

Besonders erfreut zeigte sich Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) zur Eröffnung des Frühlingsmarktes mit Fassbieranstich über insgesamt zwölf Nachwuchsunternehmen, die in den beiden Newcomerhütten "ihre innovativen Produkte kostenfrei anbieten dürfen".

Der Frühjahrsmarkt öffnet bis 17. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr, samstags bis 20 Uhr.

Das Folklore-Tanzensemble der TU Dresden belebte den Beginn des diesjährigen Frühlingsfests auf dem Altmarkt mit einem traditionellen Tanz.
Das Folklore-Tanzensemble der TU Dresden belebte den Beginn des diesjährigen Frühlingsfests auf dem Altmarkt mit einem traditionellen Tanz.  © Eric Münch
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Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) beim Fassbieranstich.
Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (54, CDU) beim Fassbieranstich.  © Eric Münch

Neben Fressbuden finden sich Händler, die Kunsthandwerk wie Ledermützen, Bernstein-Schmuck oder handgefertigte Seifen anbieten.

Das vollständige (Musik-)Programm gibt's unter: www.dresden.de/fruehjahrsmarkt

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch

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