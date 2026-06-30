Alle haben Grün! Hier entsteht Dresdens schrägste Kreuzung

Dresden - Verkehrsexperiment an Dresdens berüchtigster Kreuzung! Das sogenannte "Assi-Eck" in der Neustadt bekommt Dresdens erste Rundum-Grün-Ampel. Ähnlich der berühmten Shibuya-Kreuzung in Japan sollen Fußgänger bei Grün in alle Richtungen laufen dürfen.

Seit letzter Woche sieht man erste Bodenmarkierungen für das neue Diagonalgrün. © Norbert Neumann

Schon heute queren viele Passanten die Kreuzung Louisen-/Rothenburger/Görlitzer Straße diagonal, um Zeit zu sparen. Wer etwa von der Südseite der Louisenstraße die Ostseite der Görlitzer Straße erreichen will, muss sonst zweimal auf Grün warten.

Am Dienstag startet die kleine Revolution: Im Rahmen eines Pilotprojekts will die Stadt Dresdens erstes "Diagonalgrün" oder "Rundum-Grün" fertigstellen.

An der Kreuzung erhalten Fußgänger dann an allen Ecken gleichzeitig Grün und dürfen kreuz und quer gehen, während Autos warten müssen.

Total schräg! In Japan ist das seit Jahrzehnten etabliert, in Berlin gibt es eine solche Ampelschaltung seit 2000. Hier ist sie Neuland.

Grundlage ist ein Stadtratsbeschluss von 2021. Auf SPD-Initiative wurde die Verwaltung beauftragt, "Anwendungsmöglichkeiten für das sogenannte Diagonalqueren" an stark frequentierten Kreuzungen zu prüfen.