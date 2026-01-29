Die nächste Hengstparade steht an - in neuer Halle
Moritzburg - Züchter und Pferdefreunde aufgepasst: Das Landgestüt Moritzburg lädt zur ersten Hengstpräsentation des Jahres 2026 ein - mit einem Novum. Erstmals werden die edlen Rösser in der neuen Multifunktions-Reithalle präsentiert, die im August 2025 feierlich eingeweiht wurde.
Mit einer Nutzfläche von 4200 Quadratmetern bietet sie Platz für bis zu 824 Besucher.
"Das sind beste Bedingungen für die Präsentation der Pferde und ein ansprechendes Ambiente für die Züchter", zeigen sich die Veranstalter voller Vorfreude.
Alle Hengste werden entweder unter dem Reiter oder vor dem Wagen vorgestellt.
Am Samstag, 7. Februar, beginnt die Präsentation um 13 Uhr mit Schweren Warmblütern, Kaltblütern, Haflingern und Edelbluthaflingern. Am Sonntag, ebenfalls ab 13 Uhr, stehen die Reitpferde und Reitponys im Mittelpunkt.
Der Eintritt beträgt 8 Euro, Hunde sind nicht erlaubt. Infos unter: www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/termine.
Titelfoto: imago/Sylvio Dittrich