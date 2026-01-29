Die nächste Hengstparade steht an - in neuer Halle

Moritzburg - Züchter und Pferdefreunde aufgepasst: Das Landgestüt Moritzburg lädt zur ersten Hengstpräsentation des Jahres 2026 ein - mit einem Novum. Erstmals werden die edlen Rösser in der neuen Multifunktions-Reithalle präsentiert, die im August 2025 feierlich eingeweiht wurde.

Im Februar präsentiert das Landgestüt Moritzburg seine prachtvollen Zuchthengste. © imago/Sylvio Dittrich

Mit einer Nutzfläche von 4200 Quadratmetern bietet sie Platz für bis zu 824 Besucher.

"Das sind beste Bedingungen für die Präsentation der Pferde und ein ansprechendes Ambiente für die Züchter", zeigen sich die Veranstalter voller Vorfreude.

Alle Hengste werden entweder unter dem Reiter oder vor dem Wagen vorgestellt.