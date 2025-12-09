Star-DJ öffnet Speziallokal auf der Hauptstraße
Dresden - Sein Musikgeschmack ist kein Geheimnis. Weltweit legt der Dresdner Grammy-Preisträger Tino Piontek (45, "Hypnotized") alias DJ Purple Disco Machine auf Festivals vor Zigtausenden Fans auf. Was ihm kulinarisch schmeckt, können (nicht nur) Fans bald selbst verkosten. Denn im Frühjahr eröffnen Tino Piontek und seine Frau Sabrina auf der Hauptstraße ein Café.
Jetzt verrät das Paar erste Details: Das Café wird den Namen "Olivias Paradise" tragen und alle Menschen einladen, die glutenfrei leben müssen oder wollen, aber nicht auf Genuss verzichten möchten.
"Seitdem unsere Tochter Olivia vor fünf Jahren die Diagnose Zöliakie bekommen hat, leben wir als Familie komplett glutenfrei. In dieser Zeit haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, sich glutenfrei zu ernähren, ohne dabei auf kleine Leckereien verzichten zu müssen", wissen Tino und Sabrina Piontek.
Das glutenfreie Café wird auf der Hauptstraße eröffnet
"Mit "Olivias Paradise" möchten wir genau das ändern. Wir wollen zeigen, dass man trotz der Diagnose das Leben genießen kann - ohne Einschränkungen, ohne Kompromisse und ohne Verzicht. Glutenfrei kann genauso vielfältig, köstlich und unbeschwert sein wie jede andere Ernährung."
Den Beweis tritt das Paar auf der Hauptstraße zwischen Goldenem Reiter und Dreikönigskirche an.
Neben der Boutique "Palais Shop" wird das Café im Hausgang Nummer 9 eingerichtet.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Future Image, IMAGO/Zoonar, Thomas Türpe