Montage-Abbruch von Anzeigetafel im Heinz-Steyer-Stadion: Donhausers Albtraum ist wahr geworden

Dresden - Eigentlich sollte am Mittwoch der große Tag sein: Nach Monaten des Wartens, Verschiebens und Hoffens sollte die Anzeigetafel im neuen Heinz-Steyer-Stadion endlich ihren Platz finden. Doch was sich ab 10 Uhr abspielte, war eher eine Mischung aus Windlotterie, Baustellenkrimi und ganz viel Geduldsprobe. Wieder kein Happy End für die 84 Quadratmeter große Hightech-Tafel!

Alles in Kürze

Der Wind war letztlich zu stark. Schließlich hieß es: Abbruch! © Norbert Neumann

Donhauser blieb eine Weile vor Ort, beobachtete das Geschehen. Ganz entspannt war er dabei nicht - kein Wunder: "Wenn das wieder nicht klappt, würden wir uns zum Gespött der ganzen Republik machen."

Und tatsächlich: Zwar wurde die Tafel vom Kran bereits angehoben, hing auch schon kurz über dem Stadion - doch dann zogen plötzlich kräftige Windböen mit bis zu 45 km/h auf.

Die riesige Konstruktion begann bedrohlich in der Luft zu schwanken, pendelte hin und her - zu gefährlich für alle Beteiligten, vor allem für die Monteure in luftiger Höhe. Der Einbau musste erneut abgebrochen werden.

Ein neuer Versuch soll nun gegen 15.30 Uhr gestartet werden.