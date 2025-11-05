 820

Dramatischer Einsatz: Mann steckt mit Kopf im Zaun fest - Rettungskräfte kämpfen um sein Leben

Ein Mann steckte in einem Zaun fest und zeigte keine Lebenszeichen mehr - die Feuerwehr konnte ihn retten und wiederbeleben.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Dienstag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Dresden-Cotta gerufen - ein Mann war in einem Zaun eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Mann (66) mit reiner Muskelkraft aus dem Zaun befreien. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr musste den Mann (66) mit reiner Muskelkraft aus dem Zaun befreien. (Symbolfoto)  © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Als die Feuerwehr um 16.45 Uhr an der Hörigstraße eintraf, waren bereits Sanitäter und ein Notarzt da.

Vor Ort bot sich ein dramatisches Bild: Der 66-Jährige steckte mit dem Kopf zwischen den Spitzen eines gusseisernen Zauns fest.

Der Mann zeigte zunächst keine Lebenszeichen, doch die Einsatzkräfte konnten ihn schnell allein mit ihrer Muskelkraft befreien.

Unmittelbar danach begannen die Retter mit der Reanimation, während seine Ehefrau eintraf. Für sie wurde sofort ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Die Wiederbelebungsmaßnahmen zeigten Wirkung: Nachdem der Kreislauf wiederhergestellt war, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann in den Zaun geraten war, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit.

Titelfoto: Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

