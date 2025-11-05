Dramatischer Einsatz: Mann steckt mit Kopf im Zaun fest - Rettungskräfte kämpfen um sein Leben

Dresden - Am Dienstag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Dresden -Cotta gerufen - ein Mann war in einem Zaun eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste den Mann (66) mit reiner Muskelkraft aus dem Zaun befreien. (Symbolfoto) © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Als die Feuerwehr um 16.45 Uhr an der Hörigstraße eintraf, waren bereits Sanitäter und ein Notarzt da.

Vor Ort bot sich ein dramatisches Bild: Der 66-Jährige steckte mit dem Kopf zwischen den Spitzen eines gusseisernen Zauns fest.

Der Mann zeigte zunächst keine Lebenszeichen, doch die Einsatzkräfte konnten ihn schnell allein mit ihrer Muskelkraft befreien.

Unmittelbar danach begannen die Retter mit der Reanimation, während seine Ehefrau eintraf. Für sie wurde sofort ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.