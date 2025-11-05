Laser-Technik gegen Graffiti: Stadt lässt Spezialfirma hängen

Dresden - An Brücken blättert bunte Farbe, auf Hauswänden prangen Schriftzüge: Graffiti verärgern viele Dresdner . Die Stadt wollte dem Problem mit moderner Technik begegnen, doch ein Testversuch in den Sommerferien blieb ohne greifbares Ergebnis.

Besonders unterhalb der Albertbrücke treten zahlreiche Schmierereien zutage. © Steffen Füssel

Nach Wahrnehmung von Ratspolitikern nahm die Zahl der Graffiti im Stadtgebiet zuletzt weiter zu.

Während bislang vor allem die Neustadt und das Elbufer als Schwerpunkte der unerwünschten Fassadenmalerei galten, geriet inzwischen auch das Gebiet zwischen Pieschen und Trachenberge - insbesondere entlang von Großenhainer und Hansastraße - in den Fokus der Sprayer.

"Die Stadt legt zu wenig Wert auf die Entfernung der Schmierereien", kritisierte Stadtrat Steffen Große (58, Team Zastrow).

In der Antwort auf seine Anfrage offenbarte das Rathaus zudem einen weiteren Schwachpunkt: "Die Verwaltung ist auf die Meldung von entdeckten Graffiti angewiesen, da die personellen Ressourcen für regelmäßige Kontrollgänge nicht vorhanden sind."

Nur auf die Mitwirkung der Bürger zu setzen, sei zu defensiv, so Große. Er forderte mehr Mittel für die Graffiti-Bekämpfung - auch eine Kameraüberwachung sensibler Bereiche müsse diskutiert werden.