Verspätungen wegen Polizei-Einsatz im Bahnhof Neustadt: Was war da los?

Dresden - Einsatz im Bahnhof Dresden-Neustadt ! Wegen eines Zwischenfalls kam es dort am Dienstagnachmittag zu Behinderungen im Zugverkehr.

Ein nicht zuzuordnendes Gepäckstück hat im Bahnhof Neustadt einen Polizei-Einsatz ausgelöst. (Archivfoto) © Holm Helis

"Es ist ein stehengelassenes Gepäckstück entdeckt worden, dessen Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte", erklärte Martin Ebermann (39), Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden, gegenüber TAG24.

Die Gleise 1 und 2 inklusive des Bahnsteigs mussten deshalb kurz vor 15 Uhr gesperrt werden.

"Der Entschärfungsdienst der Bundespolizei war vor Ort", so Ebermann. Glücklicherweise hätte das Gepäckstück durch die Spezialisten als ungefährlich eingestuft werden können. "Ein Spürhund kam nicht zum Einsatz."

Gegen 15.48 Uhr sei die Freigabe erfolgt. Wegen der Sperrung mussten die S-Bahnen der Linien 1 und 2 zeitweise auf andere Gleise verlegt werden.

