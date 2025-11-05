Nachfolger vom Dubai-Hype? "Tokyo Style"-Matcha-Schokolade kommt nach Dresden
Dresden - 2024 sorgte Dubai-Schokolade für einen internationalen Food-Hype, es gab quasi kein Vorbeikommen an dem Pistazien-Kadaifi-Schoko-Mix - auch in Dresden nicht. Nun steht der mögliche Nachfolger in den Startlöchern: Schon bald kann man in der Landeshauptstadt "Tokyo Style Matcha Strawberry"-Schokolade erwerben, allerdings wieder nur in streng limitierter Auflage.
Was im vergangenen Jahr Dubai-Schokolade war, ist 2025 zweifelsohne Matcha. Der typischerweise aus Japan stammende und zu Pulver vermahlene Grüntee ist wortwörtlich in aller Munde, erfreut sich vor allem als Kaffee- und Teegetränk erstaunlicher Popularität.
Lindt scheint nun die beiden Hypes verschmelzen lassen zu wollen: Der Schweizer Schokoladenhersteller hat eine neue Kreation angekündigt - "Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry".
Klingt wild, ist wild: Weiße Schokolade wird dafür mit Chamei Minami Matcha, fruchtigen Erdbeer-Stückchen und knusprig geröstetem Genmai vermischt!
Bei Chamei Minami handelt es sich laut Lindt um besonders hochwertigen Matcha; Genmai ist indes ein traditioneller japanischer gerösteter Reis.
Erhältlich ist die "Tokyo Style"-Schokolade schon kommende Woche in Dresden, wie das Unternehmen gegenüber TAG24 mitteilte. Zunächst wird es nur 1000 handgefertigte und handnummerierte Tafeln in ganz Deutschland geben.
Wird die "Tokyo Style"-Matcha-Schokolade zur nächsten Dubai-Schokolade?
Am 10. November wird die Schoko-Neuheit im Lindt-Laden auf der Schlossstraße erhältlich sein. Chemnitzer und Leipziger Food-Fans gehen leer aus - oder müssen den Weg in die Landeshauptstadt auf sich nehmen.
Wie groß die Nachfrage sein wird, bleibt abzuwarten. 2024 war Lindt mit dem Aufspringen auf den Dubai-Hype ein Goldgriff gelungen.
Als die Schokolade im Online-Shop angeboten werden sollte, war das Interesse so groß, dass die Server des Unternehmens nicht mitspielten und zusammenbrachen.
Auch in Dresden war die Neugier riesig: Vor dem Lindt-Geschäft bildete sich zum Verkaufsstart eine lange Schlange - innerhalb einer Stunde waren alle Tafeln ausverkauft!
Titelfoto: Montge: Norbert Neumann, Lindt