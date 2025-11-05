Nachfolger vom Dubai-Hype? "Tokyo Style"-Matcha-Schokolade kommt nach Dresden

Dresden - 2024 sorgte Dubai-Schokolade für einen internationalen Food-Hype, es gab quasi kein Vorbeikommen an dem Pistazien-Kadaifi-Schoko-Mix - auch in Dresden nicht. Nun steht der mögliche Nachfolger in den Startlöchern: Schon bald kann man in der Landeshauptstadt " Tokyo Style Matcha Strawberry"-Schokolade erwerben, allerdings wieder nur in streng limitierter Auflage.

Im vergangenen Jahr pilgerten viele wegen der Dubai-Schokolade zum Lindt-Store in Dresden. © Norbert Neumann

Was im vergangenen Jahr Dubai-Schokolade war, ist 2025 zweifelsohne Matcha. Der typischerweise aus Japan stammende und zu Pulver vermahlene Grüntee ist wortwörtlich in aller Munde, erfreut sich vor allem als Kaffee- und Teegetränk erstaunlicher Popularität.

Lindt scheint nun die beiden Hypes verschmelzen lassen zu wollen: Der Schweizer Schokoladenhersteller hat eine neue Kreation angekündigt - "Lindt Tokyo Style Chocolade Matcha Strawberry".

Klingt wild, ist wild: Weiße Schokolade wird dafür mit Chamei Minami Matcha, fruchtigen Erdbeer-Stückchen und knusprig geröstetem Genmai vermischt!

Bei Chamei Minami handelt es sich laut Lindt um besonders hochwertigen Matcha; Genmai ist indes ein traditioneller japanischer gerösteter Reis.

Erhältlich ist die "Tokyo Style"-Schokolade schon kommende Woche in Dresden, wie das Unternehmen gegenüber TAG24 mitteilte. Zunächst wird es nur 1000 handgefertigte und handnummerierte Tafeln in ganz Deutschland geben.