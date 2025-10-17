Guidos Deko-Bus in Dresden gesichtet: Wird hier gedreht?

Dresden - Ein schwarzer Ford-Transporter war am Dienstag auf der Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen geparkt. Die Aufschrift verriet bereits: "Guidos Deko Queen" ist in der Stadt!

Guidos Deko-Bus sorgte in Dresden-Pieschen für Aufsehen. © privat

Eine VOX-Sprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass in Sachsens Landeshauptstadt zuletzt Dreharbeiten stattfanden.

Es würden in diesem Zusammenhang noch weitere Kandidatinnen teilnehmen, die jedoch nicht aus Dresden und der Umgebung kommen, so die Antwort.

Weitere Details - auch zu Ausstrahlungsterminen - könne man noch nicht preisgeben.

In der vergangenen Woche hatte der Privatsender eine neue Staffel des Formats angekündigt. Die Folgen laufen ab 3. November immer wochentags um 16 Uhr. Ob Dresden dabei eine Rolle spielt - unklar.