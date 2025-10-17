 6.693

Guidos Deko-Bus in Dresden gesichtet: Wird hier gedreht?

Ein schwarzer Ford-Transporter war am Dienstag in Dresden geparkt. Die Aufschrift verriet bereits: "Guidos Deko Queen" ist in der Stadt!

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Ein schwarzer Ford-Transporter war am Dienstag auf der Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen geparkt. Die Aufschrift verriet bereits: "Guidos Deko Queen" ist in der Stadt!

Guidos Deko-Bus sorgte in Dresden-Pieschen für Aufsehen.
Guidos Deko-Bus sorgte in Dresden-Pieschen für Aufsehen.  © privat

Eine VOX-Sprecherin bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass in Sachsens Landeshauptstadt zuletzt Dreharbeiten stattfanden.

Es würden in diesem Zusammenhang noch weitere Kandidatinnen teilnehmen, die jedoch nicht aus Dresden und der Umgebung kommen, so die Antwort.

Weitere Details - auch zu Ausstrahlungsterminen - könne man noch nicht preisgeben.

Dresden: Vom Maßkrug zum Nussknacker: Oktoberfest-Chefin mag's auch besinnlich
Dresden Lokal Vom Maßkrug zum Nussknacker: Oktoberfest-Chefin mag's auch besinnlich

In der vergangenen Woche hatte der Privatsender eine neue Staffel des Formats angekündigt. Die Folgen laufen ab 3. November immer wochentags um 16 Uhr. Ob Dresden dabei eine Rolle spielt - unklar.

Das Konzept der Sendung besteht aus einem Wettkampf von Hobby-Dekorateurinnen, die einen Raum ihrer Wohnung nach einem Motto von Guido Maria Kretschmer (60) neu gestalten müssen. Dafür gibt es 2500 Euro Budget und an zwei Tagen jeweils acht Stunden Zeit.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Dresden Lokal: