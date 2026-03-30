Drei Festnahmen an einem Tag: Bundespolizei greift in Dresden durch

Dresden - Erfolgreicher Fahndungstag für die Bundespolizei : Am Samstag gingen den Einsatzkräften gleich drei per Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz. Alle Festgenommenen wurden noch am selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Erfolgreicher Einsatz: Die Bundespolizei nahm am Samstag in Dresden drei gesuchte Männer fest. (Archivbild) © Holm Helis

Los ging es bereits in den frühen Morgenstunden: Gegen 3.40 Uhr kontrollierten Beamte einen 43-jährigen Tschechen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn gleich zwei Fahndungen vorlagen.

Neben einem Einreise- und Aufenthaltsverbot bis 2029 suchte ihn die Justiz wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Folge: 237 Tage Haft - der Mann wurde direkt in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht.

Am Abend dann der nächste Treffer: Gegen 19 Uhr geriet ein 40-jähriger Deutscher ins Visier der Beamten. Die Überprüfung ergab gleich zwei Haftbefehle.

Gesucht wurde er wegen Computerbetrugs sowie weiterer Betrugsdelikte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde auch er inhaftiert.