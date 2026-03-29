Teurer Spaß: So viel kostet in Dresden bald eine Taxi-Fahrt zum Flughafen

Dresden - Taxifahren wird künftig richtig teuer! Ab dem 13. April klettern die Preise weiter nach oben, wurde jetzt vom Stadtrat beschlossen. Hauptgrund ist der gestiegene Mindestlohn.

Taxifahren wird immer mehr zum Luxus. © Steffen Füssel

Pläne darüber lagen schon länger auf dem Tisch, nun gab's den Segen vom Stadtrat.

Damit steigt der Grundpreis um 40 Cent auf 4,90 Euro. Ab dem 15. Januar werden es 5,30 Euro.

Auch die Kilometer-Preise ziehen an, ebenso Festpreise für beliebte Routen wie zwischen Flughafen und Hauptbahnhof.