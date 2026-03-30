Für mehr Grün in Dresdens Altstadt: Hier stehen jetzt gelbe Kübel

Dresden - Nach der Umgestaltung der Seestraße zur grünen Fußgängerzone wandern Pflanzkübel und Sitze dieses Jahr in die Pfarrgasse. Im Hintergrund arbeiten Stadtplaner an einem größeren Plan für eine grünere Dresdner Altstadt. Ziel: mehr Schatten und Aufenthaltsqualität.

Die Pfarrgasse zieren jetzt gelbe Farbtupfer. © Thomas Türpe

"Wir wollen weniger steinerne und mehr grüne, belebte Flächen", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). "Es fehlt überall an Aufenthaltsqualität und Grün in der Altstadt."

Bereits 2024 und 2025 wurde deshalb die Seestraße (zwischen Altmarkt und Prager Straße) zur Flaniermeile umgebaut. Knapp 400.000 Euro kostete das Projekt, größtenteils finanziert vom Stadtbezirk.

Dieses Jahr also die Pfarrgasse. Der Grund: Bauarbeiten am ehemaligen C&A-Kaufhaus nehmen Platz weg. Stadtbezirksamtsleiter André Barth (59) freut sich trotzdem: "Im Sommer staut sich hier die Hitze. Dann lechzt man nach Sitzmöglichkeiten, nach einem Stück Grün."

Geld soll die Aktion diesmal nicht kosten, weil Möbel und Kübel schon bezahlt sind - es sei denn, der Stadtbezirk investiert noch in Trinkbrunnen und Sprühnebelanlage.

Es gibt aber Schönheitsfehler.