Sie nisten unter der Brücke und sterben auf den Gleisen: Tauben-Ärger am Bahnhof Mitte

Dresden - Lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach - denken sich Fahrgäste am Bahnhof Mitte. Eigentlich gibt's hier seit 2018 einen Taubenschlag auf dem nahe gelegenen Poco-Markthallendach. Trotzdem tummeln sich unter der Eisenbahnbrücke weiterhin Tauben, nisten, suchen Futter - und verenden oft elendig auf den Gleisen.

Taubenschützerin Marta Broll (43) mit einer vertrockneten Taube, die von der Straßenbahn-Leitung heruntergefallen ist. © Norbert Neumann

Tierschützerin Marta Broll (43) von der Stadttauben-Initiative hätte eine einfache Lösung: "Solange Öffnungen an der Brückenmauer und Straßenbahn-Leitung sind, werden die Tauben hier bleiben und nicht in den Schlag ziehen. Deshalb müsste man 'vergrämen', also Netze oder Spikes anbringen."

Das Problem: Zuständig sind Deutsche Bahn, Eisenbahnbundesamt sowie Dresdner Verkehrsbetriebe.

Grundsätzlich wären die DVB offen für Baumaßnahmen, erklärt Sprecher Falk Lösch (60): "Im Sinne der Fahrgäste würden wir uns tatsächlich eine Reduzierung des Taubendrecks an der Haltestelle wünschen."

Problem sei vielmehr die Finanzierung: "Dafür sind jedoch - mindestens - eine Straßenbahnsperrung mit umfangreichem und teurem Ersatzverkehr sowie Geld für den Umbau notwendig. Für beides haben wir aktuell keine Mittel."