Tausende Euro für Terrorschutz beim Tag der offenen Tür
Dresden - Ausgerechnet am Tag der offenen Tür wurde das Stadtforum mit Terrorsperren gesichert. Klingt kurios, kostete Tausende Euro. Nun verteidigt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) die Maßnahme.
An diesem Tag habe es eigentlich "keine konkrete Gefährdungslage oder besondere Hinweise auf mögliche Anschläge" gegeben, gab der OB auf CDU-Anfrage zu.
Eine Begehung und Prüfung des Stadtforums - gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt - habe trotzdem für die Aufstellung von Terrorsperren gesprochen.
Kosten dafür: rund 2400 Euro, hinzu kommen über 3800 Euro fürs Sicherheitspersonal.
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Laut Hilbert lagen die Gesamtkosten im Vergleich zu 2025 niedriger. Ein Staunen über Kosten und Aufwand für etwas Bürgernähe bleibt.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann//Eric Münch