A17-Tunnel dicht, kilometerlange Staus: Das war der Grund für den Blackout

Dresden - Diese Sperrung sorgte für Aufregung! Für mehr als zwei Stunden waren am Dienstag die Tunnel Dölzschen und Coschütz auf der A17 dicht , kilometerlange Staus die Folge. Schuld war ein kleiner Schalter im Sicherungsschrank.

Plötzlich ging am Dienstag in zwei Tunneln auf der A17 bei Dresden gar nichts mehr. © Roland Halkasch

Wieso der Strom plötzlich weg war, ist noch nicht geklärt, eigentlich hätte der Betrieb weitergehen müssen.

"Die Energiezufuhr war weg", erklärt ein Sprecher der Autobahngesellschaft. "In einem solchen Fall wird auf ein zweites System umgeschaltet. Bei diesem Prozess war jedoch ein Schalter kaputt."

Damit sprang das automatische Sicherheitssystem an: Die Geschwindigkeit wurde gesenkt, Sperrschilder blinkten auf und Umleitungsstrecken wurden ausgeschildert.

"Der Defekt an dem Schalter konnte schnell behoben werden", so der Sprecher. "Allerdings wird in einem solchen Fall das komplette System herunter- und wieder hochgefahren."