Nach Großeinsatz in Dresden: Albertbrücke wieder frei
Dresden - Seit den frühen Morgenstunden lief auf der Albertbrücke ein Großeinsatz. Die Brücke, die die Dresdner Altstadt mit der Neustadt verbindet, war während des Einsatzes gesperrt.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, befand sich seit etwa 5 Uhr eine Person mit Suizidabsichten auf der Albertbrücke.
Nach Angaben der Feuerwehr Dresden auf Threads handelte es sich dabei um eine Frau, die hinter dem Brückengeländer stand.
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die Brücke abgesichert. Auch der Höhenrettungsdienst war im Einsatz.
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Die Albertbrücke blieb deshalb bis 10 Uhr gesperrt. Der Einsatz ist beendet. Die Sperrung führte im Umfeld der Brücke zu Staus.
Solltet Ihr von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung 9.48 Uhr, zuletzt aktualisiert 10.31 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, threads/feuerwehr_dresden