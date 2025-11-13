Altkleider-Container werden zu wilden Müllkippen

Dresden - Etwa 380 Altkleidercontainer gibt es laut Rathaus in der Stadt, verteilt auf zehn sogenannte Gebietslose, die jeweils einem gewerblichen oder gemeinnützigen Betreiber zugeordnet sind. Lokalpolitiker und Anwohner klagen über Müllberge vor Kleidercontainern. Forderungen nach einem Politikwechsel werden laut.

Schuhe und diverse Kleidungsstücke am Standort Eschenstraße (Neustadt): Eigentlich sind für die Säuberung der Container die Betreiber der Gebietslose zuständig. © Ove Landgraf

Das Deutsche Rote Kreuz ist mit 80 Containern für das Gebiet in Plauen zuständig. DRK-Sprecherin Ulrike Peter (46): "Häufig sind an unseren Standorten riesige Mengen an Müll zu finden – Öllappen, Malervlies oder schlichtweg kaputte, unbrauchbare Kleidung."

Mitunter würden sogar Laster unerlaubt Kleidung an den Containern abladen.

"Von haushaltsüblichen Mengen, wie eigentlich vorgesehen, kann dabei keine Rede sein", sagt Peter, die für solche Fälle auf die Abgabe an Wertstoffhöfen verweist.

Die Überproduktion und kurze Nutzungsdauer von Kleidung treffen auf einen schrumpfenden Markt. Bundesweit melden immer mehr Textilverwerter und Recyclingfirmen Insolvenz an. Die Verfahren sind aufwendig, die Kosten steigen.