Riesenfisch am Neumarkt "angeschwemmt"

Dresden - Da hat das Neumarkt -Restaurant "Ontario" aber einen Fang gemacht! Am Mittwoch lieferte der Metro-Großhandel einen knapp 100 Kilo schweren weißen Heilbutt - eingebettet in eine XXL-Holzkiste voller zerstoßenem Eis.

Chefkoch Marcus Teige (35) freut sich über den ganz besonderen Fang. © Norbert Neumann

"Das ist auch für uns etwas Besonderes", bestätigt Metro-Chef Marko Seifert (46). "So einen großen Fisch liefern wir nur ein-, zweimal im Jahr aus."

Der Heilbutt, im Nordostatlantik vor Norwegen gefischt, ist nicht nur groß, sondern auch teuer. Rund 1800 Euro kostet das Prachtexemplar. Da darf dann auch nicht der Azubi ran.

Chefkoch Marcus Teige (35) portionierte und filetierte den Heilbutt höchstpersönlich - nachdem ihn vier starke Männer auf den improvisierten Küchentisch gewuchtet hatten. Teige zerschnitt ihn in 150-Gramm-Stücke, die sofort in der Kühlkammer landeten.

"Gewicht und Alter sind bei diesem Fisch ideal für den Geschmack. Er wird bis auf die dicke Haut und die Flossen komplett verarbeitet." Der Heilbutt kommt in gebratenen Filets auf die Teller. Aus der Karkasse (Gerippe) und kleineren Stücken wird eine Fischsuppe gekocht.