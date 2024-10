Brautmode von zwei Herren: Hier werden Roben für den schönsten Tag genäht

Dresden - In den vergangenen 15 Jahren hat Kerstin Deckwer-Schwabe (51) in ihrem Brautmodengeschäft auf der Saalhausener Straße in Dresden-Löbtau rund 4000 Bräute glücklich gemacht. Diesen Job übernehmen nun zwei Männer, die sich bislang der Herren-Maßkonfektion verschrieben haben: Rico Holzendorf (34) und Chris Gräfe (35).