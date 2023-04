Das Basteischlösschen tischt jetzt auch auf - aber nur für 32 Tafelgäste

Dresden - Bar, Club - und jetzt auch Restaurant. Das Basteischlösschen am Terrassenufer in Dresden ist mit Gastro-Profi Clemens Lutz (52) aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Seit er 2019 hier seinen "Club Kobalt" eröffnete, legt er jedes Jahr eine Schippe drauf.

Nach dem Essen verwandelt sich das "Kobalt" in einen Club samt Bar. © Petra Hornig

Ab 7. Mai kann nun auch im ursprünglich 1860 erbauten Schlösschen genussvoll getafelt werden - im kleinen Kreis. Denn es gibt nur 32 Plätze.

"Mehr Gäste könnte ich auch nicht bewirten", lacht Tim Ebert (41), der neue Koch und Küchenchef in Personalunion. "Denn die Küche ist nur knapp acht Quadratmeter groß."

Doch was Ebert dort zaubert, kann sich sehen und schmecken lassen.

Auf der Karte stehen zwei Vorspeisen, eine Suppe, zwei Zwischengerichte (10-14 Euro), zwei Hauptspeisen (35-39 Euro) und zwei Desserts.

"Es kann einzeln gewählt oder als Menü mit drei, vier oder fünf Gängen für 39 bis 69 Euro zusammengestellt werden", weckt Ebert Urlaubserinnerungen an Italien oder Frankreich. Dort ist üblich, was Ebert, der sich im Luxus-Hotel "Suitess" am Neumarkt seine Sporen verdiente, im Basteischlösschen etabliert.