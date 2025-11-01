Erste Filiale in Dresden: Dieses Croissant-Café eröffnet bald in der Innenstadt

Dresden - In der Dresdner Altstadt eröffnet schon bald "Madame Croissant".

Am 22. November eröffnet "Madame Croissant" auf der Schloßstraße. © Eric Münch

Los geht's am 22. November auf der Schloßstraße 16 - unweit des Fünf-Sterne-Hotels Hyperion.

Auf rund 50 Quadratmetern wird's dann neben süßen und herzhaften Croissants auch die neuen "Flat Croissants" geben.

"Aus Spaß wurde eine Idee und dann kam relativ schnell die Umsetzung", erklärt Inhaber Lukas Koziol (29) auf TAG24-Nachfrage.

"Madame Croissant" gibt es mittlerweile in sechs deutschen Städten sowie in Amsterdam. Weitere Standorte sollen folgen.

Preislich geht's ab 3,90 Euro los, die süßen Croissants (unter anderem Bueno, Lotus und Vanille) starten ab 5,50 Euro, die herzhaften (unter anderem Tomate-Mozzarella, Rührei) ab 6,50 Euro. Natürlich wird's auch Kaffee und Matcha geben.