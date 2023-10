Erster Abend im neuen Veggie-Restaurant "Nicht Fisch Nicht Fleisch": Das kommt auf die Teller!

Dresden - Lange wurde geplant, bis zuletzt am Lokal gearbeitet. Am gestrigen Montagabend wurde das " Nicht Fisch Nicht Fleisch " schließlich feierlich eröffnet. TAG24 war dabei.

Hier packen die Restaurantchefs selbst mit an: Robert Müller (37) und Anja Sperling (33) tragen die Suppen aus der Küche an die Plätze. © Max Patzig

Die Betreiber Robert Müller (37) und Anja Sperling (33) sind in der Branche keine Unbekannten, machten zuletzt allerdings mit einem Café und einem Eisverkauf sowie einem Fast-Food-Lokal in der Neustadt auf sich aufmerksam. Jetzt folgte der Umschwung zur Edel-Gastronomie.



In monatlich wechselnden, vegetarischen Menüs wollen die beiden nun Dresdner und Gäste der Stadt überzeugen, dass man auch ohne Fleisch und Fisch gut essen kann.

Ihnen ist wichtig: "Wir wollen niemanden bekehren oder es jemanden aufdrücken." Doch man solle sich mit seinem Konsum bewusster auseinandersetzen. Und: "Auch Gemüse kann der Star auf dem Teller sein!"

Für den 37-jährigen Müller war der Eröffnungsabend dabei ganz besonders: Zuletzt stand er nur noch als Koch in Küchen. Jetzt folgte die Rückkehr in den Service. "Das letzte Mal habe ich 2005 Tische bedient", erklärte er TAG24.

"Ich bin schon ganz aufgeregt, wie es in der Küche läuft. Aber die Jungs dort beruhigen mich, sagen, dass alles glattgeht", so Robert Müller vor dem ersten Gang.

Und in der Tat lief in der kleinen Küche des Restaurants mit insgesamt 42 Plätzen alles rund an diesem Abend.