Dresden feiert - 75 Jahre! Ein Hoch auf die Currywurst

Dresden - Am heutigen Mittwoch geht es (weltweit) um die Wurst: Die Currywurst feiert 75. Geburtstag!

Die Currywurst - heute ein Klassiker, vor 75 Jahren erfunden. © picture allianc/Robert Schlesinger

Ob Unternehmer oder Arbeiter - eine Currywurst gabelt jeder gern auf. Seit 2006 "tanzt" sie auf dem Dresdner SemperOpernball. Schon viel früher, 1973, startete sie in der Wolfsburger Volkswagen-Kantine durch und eroberte später auch die Gläserne Manufaktur in Dresden.

Kurz: Die Currywurst ist Kult - und in Sachsen sogar preisgekrönt!

Für ihr Kommunikationsdesign sahnte die in der Neustadt gegründete Imbiss-Kette "Curry & Co." 2007 und 2016 den Sächsischen Staatspreis ab. Die Unternehmerinnen Susanne (48) und Simone Meyer-Götz (43) verkaufen allein in Dresden monatlich eine Tonne Currywurst - und kennen die Geschichte der Spezialität.

"Der Legende nach soll die Berliner Imbissbuden-Besitzerin Herta Heuwer die Currywurst am 4. September 1949 im Stadtteil Charlottenburg erfunden haben. An diesem Tag war wenig los, die 1913 geborenen Herta nutzte den Freiraum, mischte frisch geschnittenen Paprika, Paprikapulver, Worcester Sauce, Tomatenmark und Gewürze zu einer Sauce, die sie über eine gebratene gestückelte Wurst goss", berichten die Curry-Schwestern.