Dresdner Freibad ist das beste in ganz Deutschland! Eine Besonderheit weiß zu begeistern

Dresden - Das beste Freibad ganz Deutschlands liegt in ... Dresden ! Zum dritten Mal in Folge setzt sich das Zschonergrundbad in Briesnitz an die bundesweite Spitzenposition. "Das macht uns stolz", freut sich Astrid Hupka (59), Vorsitzende des NaturKulturBad Zschonergrund e.V. Vor allem der Naturbad-Charakter weiß zu überzeugen.

Das Zschonergrundbad im Dresdner Westen ist das beliebteste Freibad in ganz Deutschland. © Norbert Neumann

"Fit Reisen" hat für sein jährliches Ranking Hunderte Freibäder in Deutschland miteinander verglichen - und das Bad im Westen der sächsischen Landeshauptstadt zum wiederholten Titelverteidiger erklärt.

"Das Zschonergrundbad in Dresden bleibt mit 4,7 Sternen bei 504 Rezensionen Deutschlands bestbewertetes Freibad", heißt es von dem Reiseveranstalter.

Man habe das marode Bad, als es bereits seit Jahren geschlossen und eigentlich dem Verfall preisgegeben war, "mit ganz viel Enthusiasmus, Herzblut, Spendengeldern und hauptsächlich im Ehrenamt 19 Jahre lang wieder aufgebaut", erklärt Hupka gegenüber TAG24.

Ursprünglich war das Bad schon 1927 erbaut worden. Ab 1988 fiel es in einen "tiefen Dornröschenschlaf", ehe sich 1996 der Verein gründete, der viele Jahre um eine Neueröffnung kämpfte. Diese erfolgte dann endlich am 1. Juni 2015 - als erstes Naturbad in Dresden. Während der NaturKulturBad Zschonergrund e.V. mittlerweile "nur noch" Förderverein ist, trägt seit 2020 die Lebenshilfe Dresden die Hauptverantwortung.

Hubertus Schreiber (57), Betriebsleiter der Zschoner Grund Dienstleistungs gGmbH, einer Tochter der Lebenshilfe, schwärmt gegenüber TAG24, dass man im Zschonergrundbad "einen Tag wie im Urlaub" verbringen könne. Er führt die Beliebtheit auf die idyllische Lage des "Familienbades" zurück.